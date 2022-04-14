Чита, 14 апреля, 2022, 10:07 — ИА Регнум. Жителей Забайкалья 15 апреля приглашают присоединиться к масштабному всероссийскому мероприятию – тематическому музыкальному телемарафону «Zа Мир — без нацизма», сообщает пресс-служба правительства региона.

Правительство Забайкалья Концерт «Zа Мир — без нацизма» пройдет в Чите

Телемарафон пройдет в поддержку российских военнослужащих, которые участвуют в спецоперации на Украине. Мероприятие приурочено ко Дню единения народов Беларуси и России и станет актом памяти граждан, замученных фашистскими карателями – украинскими националистами. Марафон пройдет на 12 площадках – от Владивостока до Калининграда в соответствии с часовыми поясами с востока на запад, будет освещаться на центральных телеканалах.

Для гостей на сцене главной площади Читы выступят ансамбль песни и пляски Восточного военного округа, ансамбль Дома Офицеров, военный оркестр имени Олега Лундстрема 29-й общевойсковой армии, артисты забайкальской краевой филармонии, юноармейцы.

На мероприятии усилят меры безопасности. »Эти меры необходимы, наш приоритет – безопасность забайкальцев. По периметру площади будет работать два кольца охраны», — сообщили в оргкомитете концерта.

Напомним, автопробег, организованный в поддержку президента России и вооружённых сил, участвующих в спецоперации на Украине, прошёл 6 марта в Нерчинске и многих других забайкальских населённых пунктах. Редакция ИА ведёт трансляцию.

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