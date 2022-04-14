Москва, 14 апреля, 2022, 10:12 — ИА Регнум. Если страны ЕАЭС проявят интерес к увеличению поставок российских энергоносителей, Москва готова обсуждать этот вопрос. Об этом заявил директор Первого департамента стран СНГ МИД России Михаил Евдокимов.

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«Что касается наращивания поставок российских энергоносителей в государства-члены ЕАЭС, то мы готовы обсуждать этот вопрос в случае, если наши партнеры проявят соответствующую заинтересованность», — сказал Евдокимов РИА Новости.

Как сообщало ИА REGNUM, дипломат также рассказал, что западные санкции против России и Белоруссии не могли не отразиться на других участниках ЕАЭС. Основное внимание сейчас уделяется мерам по обеспечению рынка необходимыми товарами.

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