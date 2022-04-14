Донецк, 14 апреля, 2022, 10:05 — ИА Регнум. В Мариуполе в плен сдались 1350 украинских морпехов. Об этом 14 апреля сообщили в штабе территориальной обороны ДНР.

Иван Шилов ИА REGNUM ДНР

В штабе рассказали, что военнослужащие сил ДНР продолжают брать в плен силовиков 36-й бригады ВСУ, по состоянию на вечер 13 апреля в плен сдались 1350 человек.

В штабе напомнили о работе специального телеграм-бота, который помогает украинским военнослужащим перейти на сторону ДНР и ЛНР. В нём киевские силовики могут получить всю необходимую помощь для сохранения жизни.