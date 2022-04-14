Биробиджан, , 10:15 — REGNUM Пожилая женщина не смогла выбраться из горящего дома в Биробиджане. Причиной пожара предварительно называют несоблюдение требований безопасности при использовании электрообогревателя, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе ГУ МЧС региона.

Пожар

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Пожар произошёл ночью 14 апреля. В доме находились три человека, двое из них смогли выбраться самостоятельно. Спасшийся мужчина госпитализирован с ожогами кистей рук, головы и дыхательных путей.

С огнём боролись сотрудники двух пожарных частей. В доме выгорели две комнаты и крыша. Причины и обстоятельства возгорания выясняются, проводится проверка.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 апреля в столице Еврейской АО пожар на складе пиломатериалов едва не перекинулся на соседние здания. Площадь возгорания была большой, огонь раздувало порывистым ветром.