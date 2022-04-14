Брянск, , 10:12 — REGNUM Сценарий прохождения паводкоопасного периода скорректирован в Брянской области, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 14 апреля в пресс-службе регионального управления МЧС.

В ожидании паводка ГУ МЧС по Алтайскому краю

Интенсивный прирост уровней воды на паводкоопасных реках Ипуть, Десна и Болва ожидается уже с 15 апреля.

Спасатели прогнозируют подтопление жилых домов начиная с 17 апреля – сначала в Жуковке, потом в Сельцо, Брянске, Гордеевском и Трубчевском районах вплоть до 25 апреля. В общей сложности в зоне риска находятся 47 улиц.

Пункты временного размещения подготовлены к приёму граждан.