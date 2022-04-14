В Брянской области начинается большой паводок
Брянск, 14 апреля, 2022, 10:12 — ИА Регнум. Сценарий прохождения паводкоопасного периода скорректирован в Брянской области, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 14 апреля в пресс-службе регионального управления МЧС.
ГУ МЧС по Алтайскому краю
В ожидании паводка
Интенсивный прирост уровней воды на паводкоопасных реках Ипуть, Десна и Болва ожидается уже с 15 апреля.
Спасатели прогнозируют подтопление жилых домов начиная с 17 апреля – сначала в Жуковке, потом в Сельцо, Брянске, Гордеевском и Трубчевском районах вплоть до 25 апреля. В общей сложности в зоне риска находятся 47 улиц.
Пункты временного размещения подготовлены к приёму граждан.