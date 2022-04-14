Таганрог, Ростовская область, 14 апреля, 2022, 10:04 — ИА Регнум. В Ростовской области 70-летний житель Таганрога стал жертвой телефонных мошенников и лишился средств, полученных после продажи квартиры. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском управлении МВД России 14 апреля.

Цитата из к/ф «Иван Васильевич меняет профессию». Реж Леонид Гайдай. 1973. СССР Телефонный мошенник

Мужчина рассказал, что стал жертвой телефонных мошенников трижды. 147 тыс. рублей он перевёл якобы на покупку акций после разговора с мнимым сотрудником брокерской компании. Через несколько дней пенсионер лишился ещё 198 тыс. рублей. Потерпевший понял, что его обманули. Однако мужчина не успел обратиться в полицию и ответил на звонок якобы сотрудника юридической фирмы, которому он рассказал о случившемся. Злоумышленник пообещал содействие в возврате денег за определённую плату.

Телефонным аферистам мужчина предоставил доступ к банковскому счёту, якобы для возврата похищенных сбережений. При этом на указанном банковском счете находились денежные средства полученные, от продажи квартиры. Сумма хищений превысила 3 млн рублей.

Возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере.