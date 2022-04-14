Москва, , 10:03 — REGNUM В марте жители России более активно начали скупать отечественную бытовую технику. Как заявляют представители ретейлеров, опрошенные РБК, в прошлом месяце продажи брендов российской и белорусской техники выросли на 50–70% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года.

Газовая плита Pixabay.com

Отмечается, что главными преимуществами российских брендов стали «широкая представленность ассортимента и доступность цен». Так, по данным ретейлеров, техника производства России и Белоруссии в отдельных торговых сетях показала рост в два раза, а по некоторым категориям — в 2,5 раза по отношению к прошлому году. Это касается брендов «Атлант», Gefest, «Бирюса», «Дарина», «Саратов», Pozis, DeLuxe и других.

Кроме того, возросший спрос спровоцировало «ожидание санкций, опасение резкого обесценивания национальной валюты, а также новостей о задержках в поставках и возможном закрытии границ для транспортных перевозок».

Специалисты прогнозируют, что в ближайшее время на рынке может произойти «серьёзная перестройка», которая будет выражаться в постепенном падении спроса.

«Возможно, мы увидим спад сильнее, чем это происходило в посткризисном 2015 году. При этом спрос на локальную продукцию будет снижаться медленнее, так как внешние факторы меньше отражаются на её итоговой стоимости», — отмечает коммерческий директор «Холодильник. ру» Алексей Погудалов.

Кроме того, говорят эксперты, существуют категории товаров, не производящихся в России и Белоруссии, например СВЧ-печи и посудомоечные машины, встраиваемая техника. Однако в нынешних условиях отечественные компании могут наладить их выпуск.

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Как сообщало ИА REGNUM, в конце марта профессор кафедры «Финансы, денежное обращение и кредит» РАНХиГС Юрий Юденков заявил, что сразу после введения санкций против России цены на импортную технику ощутимо взлетели, а теперь ввиду снижения ажиотажного спроса и курса доллара продавцы стали их корректировать, хоть и не до того уровня, который был в начале февраля. По его словам, бренды бытовой техники, чьи товары могли подорожать, уже ушли с рынка.

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Эксперт полагает, что на российском рынке бытовой техники освободившиеся сегменты займут российские и восточноазиатские производители, чьи товары будут значительно дешевле западных. При этом потребитель особенно не потеряет в качестве — условная морозильная камера, сделанная в Липецке, мало чем отличается от импортного аналога, подчеркнул Юденков.