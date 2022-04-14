Новый Орлеан, США, , 10:02 — REGNUM «Нью-Орлеан Пеликанс» одержал победу над «Сан-Антонио Спёрс» в матче раунда плей-ин Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Встреча завершилась со счётом 113:103.

Баскетбол

Самым результативным игроком матча стал разыгрывающий «Пеликанс» Си Джей Макколлум, на счету которого 32 очка. В составе «Сан-Антонио» форвард Девин Васселл набрал 23 очка.

Таким образом, «Пеликанс» сыграют за выход в плей-офф НБА с «Лос-Анджелес Клипперс», который ранее проиграл «Миннесоте». «Сан-Антонио» завершает выступление в турнире.

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