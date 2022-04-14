Харьков, Украина, 14 апреля, 2022, 10:00 — ИА Регнум. Свыше 30 тонн гуманитарной помощи доставили в Харьковскую область военнослужащие Вооруженных сил (ВС) РФ. Об этом 14 апреля сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Управление пресс-службы правительства Тульской области Гуманитарная помощь

Отмечается, что военными ВС РФ в ходе спецоперации по денацификации Украины был доставлены очередная партия гуманитарной помощи в населенные пункты Харьковской области.

«В сопровождении военной полиции Вооруженных сил РФ данная гуманитарная помощь общим объемом более 30 тонн на грузовых автомобилях была доставлена наиболее нуждающихся жителям», — говорится в сообщении.

Также указывается, что предметы первой необходимости и продуктовые наборы, входящие в гуманитарную помощь, в первую очередь передали в семьи с детьми.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее ГСУ СК РФ возбудило три уголовных дела в отношении военнослужащих ВСУ и СБУ по признакам преступлений, предусмотренных ст. ст. 317, ч. 3 ст. 127, п. п. «а», «д», «е» ч. 2 ст. 117 УК РФ («посягательство на жизнь военнослужащего»; «незаконное лишение свободы»; «истязание»).