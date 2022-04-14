Оренбург, 14 апреля, 2022, 09:59 — ИА Регнум. В зале торжеств правительства Оренбургской области отреставрируют мебель. Информация об аукционе опубликована на портале госзакупок.

zakupki. gov. ru Итальянская мебель в зале торжеств правительства Оренбурсгкой области

Стартовая цена контракта составляет 7 253 400 рублей. Исполнитель договора должен привести в порядок итальянские кресла (100 штук) и стулья (172) до 31 августа 2022 года. Гарантийный срок на работы составит один год.

Заявки на участие в конкурсе принимают до 20 апреля. Победителя аукциона определят 22 апреля.

Напомним, ранее был объявлен аукцион на проведение ремонтных работ в зале торжеств правительства Оренбургской области. Начальная цена составляла почти 10 млн рублей.