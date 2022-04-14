Лондон, , 09:59 — REGNUM Шон Мюррей, глава студии Hello Games (No Man’s Sky), раскрыл некоторые подробности своей новой игры. Об этом 14 апреля пишет издание PC Gamer.

No Man's Sky Blake Patterson

По словам Мюррея, новая игра будет очень амбициозной и не уступающей No Man’s Sky по масштабу. «Даже если бы над проектом работала тысяча человек, его разработка всё равно казалось бы невозможной», — рассказывает геймдизайнер.

Тем не менее Мюррей уверен, что разработка новой игры не помешает студии развивать No Man’s Sky и выпускать для неё новые обновления.

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