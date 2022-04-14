Улан-Удэ, 14 апреля, 2022, 09:58 — ИА Регнум. Имя погибшего в ходе спецоперации на Украине Героя России, офицера Росгвардии Максима Концова присвоят одной из улиц в его родном городе — Улан-Удэ. Об этом сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства.

Правительство Бурятии Звезду Героя России передали родным Максима Концова

24 марта лейтенант Концов в качестве старшего разведгруппы принял бой с разведывательно-диверсионной группой националистов. В результате последние были уничтожены, несколько человек взято в плен. Сам росгвардеец, несмотря на ранения, продолжил руководить подчинёнными и вести бой.

14 апреля Звезду Героя передали родным Концова в столице Бурятии. По словам мэра города Игоря Шутенкова, его подвиг станет примером стойкости, мужества, любви к Родине в том числе для молодых людей.

«Мы окажем всевозможную помощь родителям, супруге и детям Максима. В Улан-Удэ имя Героя России Максима Андреевича Концова будет присвоено улице нашего города. Уважаемые родители, вы воспитали настоящего Героя. Спасибо вам! Вечная память Герою России Максиму Концову», — отметил он.