В Воронеже установят скульптуру украинской бабушки с красным флагом

Воронеж, 14 апреля 2022, 09:58 — REGNUM Деревянная скульптура, запечатлевшая украинскую бабушку, вышедшую встречать националистов с красным флагом, будет установлена в Воронеже. Об этом написал в телеграм-канале 14 апреля губернатор Александр Гусев.
Горожане смогут увидеть скульптуру на День Победы. А затем, сообщил губернатор, она займёт почётное место в Музее-диораме.
Ранее Сеть облетело видео, на котором пожилая женщина из украинского села, вышла встречать военных с красным флагом, думая, что это российские освободители. Солдаты растоптали флаг, и тогда бабушка отказалась брать у преступников продовольствие.
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