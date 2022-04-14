Воронеж, 14 апреля, 2022, 09:58 — ИА Регнум. Деревянная скульптура, запечатлевшая украинскую бабушку, вышедшую встречать националистов с красным флагом, будет установлена в Воронеже. Об этом написал в телеграм-канале 14 апреля губернатор Александр Гусев.

Телеграммное-канал губернатора Воронежской области В Воронеже установят скульптуру украинской бабушки с красным флагом

«Нельзя смотреть спокойно на общение бабушки с красным флагом с колонной украинцев — сердце разрывается. Наш талантливый резчик, скульптор Александр Ивченко с напарником Александром Алферовым сейчас увековечивают ее как знаковый символ. Обычный ствол дерева в руках мастеров постепенно превращается в настоящее трогательное произведение искусства», — написал Гусев.

«Бабушка — крохотная, скульптура размерами соответствует, будет располагаться на небольшом постаменте, в руках будет настоящее красное знамя», — добавил глава региона.

Горожане смогут увидеть скульптуру на День Победы. А затем, сообщил губернатор, она займёт почётное место в Музее-диораме.

Ранее Сеть облетело видео, на котором пожилая женщина из украинского села, вышла встречать военных с красным флагом, думая, что это российские освободители. Солдаты растоптали флаг, и тогда бабушка отказалась брать у преступников продовольствие.