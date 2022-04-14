Чита, , 09:57 — REGNUM Проект Агинского библиотечного сообщества – создание студии общения на бурятском языке «Бэлиг» («Знание») для дошкольников и учащихся младших классов, будет поддержан министерством культуры Забайкалья, сообщает 14 апреля пресс-служба ведомства.

Новый проект по изучению бурятского языка получит господдержку в Забайкалье Министерство культуры Забайкалья

Агинское библиотечное сообщество стало одним из победителей конкурса проектов некоммерческих организаций, оказывающих услуги в области культуры и искусства. Проект по созданию студии общения на бурятском языке «Бэлиг» получит государственную субсидию на реализацию.

«Знание родного языка, традиций и обычаев играет большую роль в развитии духовности и нравственности подрастающего поколения. К сожалению, не все владеют родным языком. Создание студии поможет сохранить и популяризировать языковое наследие», — рассказали в Агинском библиотечном сообществе.

В рамках проекта планируется провести ряд занятий по овладению родной речью. По словам организаторов – это не строгие уроки для детей, а занятия с элементами игры. Будут использованы методы помогающие удерживать внимание ребенка и повышать интерес к занятиям, которые будут проходить билингвинальным способом с использованием русского и бурятского языков.

Проект начнет реализовываться с апреля по ноябрь текущего года и, по словам специалистов, будет иметь долгосрочные перспективы и дальнейшее развитие.

Напомним, в Забайкальском крае одним из важных проектов стали занятия по возрождению и популяризации бурят-монгольской письменности.

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