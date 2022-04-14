Петропавловск-Камчатский, , 09:57 — REGNUM В Петропавловске-Камчатском в ДК «Пограничник» 15 апреля в рамках всероссийского телемарафона «Zа мир без нацизма» в поддержку спецоперации России в защиту Донбасса и военнослужащих РФ состоится патриотический концерт, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в краевом правительстве.

Флаги ДНР и России Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Читайте также: В Приморье пройдут концерты «Zа мир без нацизма!»

В нём примут участие ансамбль песни и пляски Пограничного управления ФСБ России по Восточно-Арктическому району, военный оркестр морской пехоты, военный оркестр подводных сил. Концерт начнётся в 12:00 и затем Камчатка передаст эстафету Сахалину. Патриотические концерты в поддержку российской армии состоятся в восьми регионах Восточного военного округа.

«Данные телемарафоны пройдут в поддержу наших военнослужащих, участвующих в специальной военной операции на Украине, и, конечно же, будут посвящены памяти мирных людей, замученных фашистами во время Второй мировой войны», — сказал начальник военного оркестра войск и сил на северо-востоке России майор Мисак Айвазян.

Как сообщало ИА REGNUM, в городах и посёлках Приморского края 15 апреля пройдут концерты «Zа мир без нацизма!».