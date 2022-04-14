Атланта, США, , 09:57 — REGNUM «Атланта Хоукс» одержал победу над «Шарлотт Хорнетс» в матче раунда плей-ин Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Встреча завершилась со счётом 132:103.

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Самым результативным игроком матча стал разыгрывающий «Шарлотт» Ламело Болл, на счету которого 26 очков. В составе «Атланты» разыгрывающий Трей Янг сделал дабл-дабл из 24 очков и 11 результативных передач.

Таким образом, «Атланта» сыграет за выход в плей-офф НБА с «Кливлендом», который ранее проиграл «Бруклину». «Шарлотт» завершает выступление в турнире.

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