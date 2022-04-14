Саратов, 14 апреля, 2022, 10:27 — ИА Регнум. Сельхозпроизводителям Саратовской области по состоянию на 7 апреля банки выдали по коммерческой и льготной ставке 6,3 млрд рублей кредитных средств, из них 4 млрд рублей — на проведение весенне-полевых работ. Об этом сообщает региональный минсельхоз.

401(K) 2012 Кредит

По данным ведомства, в Минсельхоз России направлено 280 согласованных заявок на займы в размере 7 млрд рублей, из которых одобрено 232 заявки на сумму в 6,5 млрд рублей.

Ранее ИА REGNUM сообщало, в Саратовской области к весенне-полевым работам подготовили 124 тыс. тонн минеральных удобрений.

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