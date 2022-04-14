Ульяновск, 14 апреля, 2022, 09:55 — ИА Регнум. Куйбышевское водохранилище к 27 апреля наполнится, по предварительным данным, с 50,7 метра до отметки 52,32 метра (Балтийская система). Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе министерства природы и цикличной экономики Ульяновской области по итогам заседания межведомственной группы по регулированию режимов работы водохранилищ Волжско-Камского каскада.

Наталия Николаева ИА REGNUM Волга

В ведомстве отмечают, что в настоящее время уровень Куйбышевского водохранилища находится на отметке 50,7 метра, водохранилище постепенно переходит в режим наполнения. В минприроды также сообщают, что водохранилище, которое является основным регулятором каскада, при заданном режиме попуска в Нижнюю Волгу наполнится к 27 апреля до отметки 52,32 м БС.

В конце апреля планируется повторное заседание межведомственной группы для корректировки работы гидроузлов с учётом прогнозных поступлений воды. Это делается для предотвращения ущерба биологическим ресурсам.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2022 году в Чувашии половодье в бассейне Чебоксарского водохранилища началось на неделю позже среднемноголетних сроков. На 10 апреля станция работала в режиме поддержания уровня в водохранилище в пределах отметок 62,5 — 63,3 метра. Отметим, что Чебоксарская ГЭС входит в Волжско-Камский каскад.