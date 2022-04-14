Новочеркасск, Ростовская область, , 09:55 — REGNUM В Ростовской области по подозрению в получении взятки задержаны двое оперуполномоченных отдела уголовного розыска отдела полиции №2 межмуниципального управления МВД России «Новочеркасское». Об этом ИА REGNUM сообщили в донском управлении СКР.

Взятка Коррупция Цитата из м∕ф «Незнайка на Луне». Реж. Юрий Бутырин, Александр Люткевич. 1997. Россия

Следователи полагают, что сотрудники полиции в ходе проверки причастности жителя Новочеркасска и его сожительницы к краже 6 тыс. рублей с банковского счёта потребовали от предполагаемого преступника передать им взятку в сумме 30 тыс. рублей. В обмен полицейские пообещали решить вопрос о не привлечении к уголовной ответственности женщины. Мужчина обратился в правоохранительные органы.

Сотрудники полиции были задержаны с поличным. Решается вопрос об аресте предполагаемых коррупционеров.

Расследование уголовного дела о получении взятки, совершенном группой лиц по предварительному сговору, сопряжённом с вымогательством, продолжается.