Абакан, , 09:55 — REGNUM Жительница Таштыпского района Хакасии лишилась почти 100 тысяч рублей, поверив мошенникам. Об этом ИА REGNUM сообщили 14 апреля в республиканском МВД.

Телефонный мошенник U.S. Marine Corps

В полицию обратилась жительница районного центра 1968 года рождения. Она рассказала о том, что потеряла 96 тысяч рублей, поверив незнакомцам.

По словам женщины, ей позвонил незнакомец, который представился сотрудником известного банка. Он заявил, что аферисты пытаются списать деньги с её карты. Злоумышленник убедил сельчанку, что все её накопления нужно перевести на безопасный счёт.

Получив ссылку в мессенджере, женщина прошла по ней и ввела персональные данные платёжного средства. После этого с карты списали все накопления.

Полицейские выяснили, что неизвестные звонили жительнице Таштыпа с номеров, зарегистрированных в Москве и Санкт-Петербурге. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 159 УК РФ.

Как сообщало ИА REGNUM, жители Челябинской области отдали мошенникам ещё более 1,3 млн рублей.

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