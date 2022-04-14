Сеул, , 09:54 — REGNUM В вооружённых силах (ВС) Южной Кореи продолжают фиксировать новые случаи заражения коронавирусом. Об этом 14 апреля сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей министерства обороны страны.

Вооружённые силы Республики Корея Republic of Korea

По их словам, коронавирус выявлен у 2304 человек, включая представителей сухопутных войск, военно-воздушных сил, военно-морских сил, морской пехоты, министерства обороны и Объединенного комитета начальников штабов.

Общее число подтверждённых случаев в вооруженных силах увеличилось до 113 012.

Как сообщало ИА REGNUM, за минувшие сутки в Южной Корее выявили 148 443 случая заражения коронавирусом. Общее число подтверждённых случаев в стране увеличилось до 15 979 061.

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