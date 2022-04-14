Москва, 14 апреля, 2022, 09:54 — ИА Регнум. В марте 2022 года граждане России потратили на лекарства 134 млрд рублей, сообщает 14 апреля Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ).

katicaj Лекарства

В ЦРПТ рассказали, что траты увеличились на 160% по сравнению с мартом 2020 года, а спрос на лекарства вырос на 98,15%. Отмечается, что дефицита препаратов в России не предвидится, поскольку правительство страны контролирует количество лекарств через систему цифровой маркировки.

«На фоне ажиотажного спроса на 98,15 процента увеличился и объем продаж в натуральном выражении», — приводят «Известия» слова заместителя генерального директора ЦРПТ Реваза Юсупов.