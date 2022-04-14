Ирвайн, США, , 09:52 — REGNUM Студия Blizzard Entertainment опубликовала новый трейлер многопользовательского шутера Overwatch 2. Об этом 14 апреля пишет издание PC Gamer.

Overwatch Иван Шилов ©ИА REGNUM

Ролик посвящён героине с кодовым именем «Соджорн» — она станет одним из доступных для игры персонажем в Overwatch 2. По сюжету, она служила вместе с Солдатом-76 во время войны с омниками.

Добавим, что дата релиза Overwatch 2 пока неизвестна. Сейчас игра находится на активной стадии разработки.

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