Ирвайн, США, 14 апреля 2022, 09:52 — REGNUM Студия Blizzard Entertainment опубликовала новый трейлер многопользовательского шутера Overwatch 2. Об этом 14 апреля пишет издание PC Gamer.
Ролик посвящён героине с кодовым именем «Соджорн» — она станет одним из доступных для игры персонажем в Overwatch 2. По сюжету, она служила вместе с Солдатом-76 во время войны с омниками.
Добавим, что дата релиза Overwatch 2 пока неизвестна. Сейчас игра находится на активной стадии разработки.
Читайте ранее в этом сюжете: Создатели Pokemon GO работают над современным аналогом «Тамагочи»