Ярославль, , 09:49 — REGNUM В Ярославской области планируются новые инвестиционные проекты в сфере туризма вдоль береговой линии Волги, Рыбинского водохранилища и Плещеева озера. Это предполагает соглашение о долгосрочном взаимодействии региона и акционерного общества «Корпорация «Туризм. РФ». Соглашение подписали 13 апреля в Москве врио губернатора Ярославской области Михаил Евраев и генеральный директор корпорации Сергей Суханов, сообщает правительство Ярославской области.

Подписание соглашения Правительство Ярославской области

«Уникальный механизм взаимодействия набирает обороты, уверен, что в будущем появятся звездные проекты, которые будут привлекать новых туристов. Ярославская область – это жемчужина нашего Золотого кольца, и я вижу этот огромный потенциал, который мы будем вместе реализовывать, используя те инструменты, которые нам очень щедро дало Правительство РФ», — сказал присутствовавший на церемонии заместитель председателя Правительства РФ Дмитрий Чернышенко.

Как сообщили в областном правительстве, власти разработают дорожную карту по привлечению инвесторов.

«В первую очередь мы рассчитываем на ускоренное развитие туристических территорий в Переславле-Залесском, Угличе и Тутаеве, в Угличском, Мышкинском, Брейтовском, Рыбинском, Пошехонском и Некоузском муниципальных районах», — сказал врио губернатора Ярославской области Михаил Евраев.

Инвестпроекты будут развиваться в рамках национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства».