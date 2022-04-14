Москва, 14 апреля, 2022, 09:49 — ИА Регнум. О героических действиях командира взвода лейтенанта Сергея Романенко в ходе спецоперации Вооруженных сил (ВС) РФ по денацификации Украины сообщили 14 апреля в Минобороны России.

Минобороны РФ Командир взвода лейтенант Сергей Романенко

Отмечается, что группа лейтенанта в ночное время выполняла специальные задачи в составе дозорной группы и обнаружила разведывательную группу украинских нацистов, которые готовились нанести огневой удар по подразделениям российских войск.

Также уточняется, что, несмотря превосходство сил врага, Романенко с использованием рельефа местности совершил вместе с разведывательным дозором внезапную атаку на противника.

«Несмотря на ожесточенное сопротивление украинских радикалов в ходе боя было уничтожено две машины и восемь человек живой силы противника. Часть националистов, понимая, что им не выстоять против российских военнослужащих, сдались в плен российским военным», — говорится в сообщении.

Кроме того, указывается, что по итогам боя у неонацистов было изъято девять автоматов АК-74, четыре станковых противотанковых гранатометы СПГ-9, миномет американского производства с боеприпасами, а также боевые распоряжения и служебные документы командира разведывательного взвода противника.

«Благодаря решительным действиям, высокому уровню профессиональной подготовки лейтенанта противник понес существенный урон. При этом потерь в подразделении российских инженеров не допущено. Обнаруженные у боевиков документы позволили вскрыть сеть позывных подразделений противника», — заключается в сообщении.

Как сообщало, ранее в Минобороны РФ рассказали о героических действиях механика-радиотелефониста реактивного артиллерийского дивизиона рядового Шерзота Фозилова в ходе спецоперации Вооруженных сил (ВС) РФ по денацификации Украины.