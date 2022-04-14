Москва, 14 апреля, 2022, 09:49 — ИА Регнум. Попытки Соединенных Штатов и союзников закрепиться на пространстве СНГ в военном плане чреваты серьезными рисками, заявил директор Первого департамента стран СНГ МИД России Михаил Евдокимов.

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По его словам, в текущей обстановке особое значение приобретают сформированные в рамках СНГ механизмы межгосударственного взаимодействия в сфере безопасности и охраны внешних границ. Это направление сотрудничества является наименее публичным, но его значение неуклонно повышается, уточнил дипломат.

«Данная тенденция стала особенно заметной на фоне кардинальных изменений в Афганистане, имеющих существенное влияние на ситуацию в регионе Центральной Азии, а также в свете непрекращающихся попыток США и их союзников навязать свои практики и стандарты, закрепиться в регионе СНГ в военном плане, что чревато серьезными рисками и для России было бы неприемлемо», — сказал он в интервью РИА Новости.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Евдокимов заявил, что западные страны явно стремятся подорвать интеграционные процессы на пространстве Содружества независимых государств (СНГ).

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