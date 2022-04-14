В МИД России предостерегли США от попыток закрепиться на пространстве СНГ
Москва, 14 апреля, 2022, 09:49 — ИА Регнум. Попытки Соединенных Штатов и союзников закрепиться на пространстве СНГ в военном плане чреваты серьезными рисками, заявил директор Первого департамента стран СНГ МИД России Михаил Евдокимов.
По его словам, в текущей обстановке особое значение приобретают сформированные в рамках СНГ механизмы межгосударственного взаимодействия в сфере безопасности и охраны внешних границ. Это направление сотрудничества является наименее публичным, но его значение неуклонно повышается, уточнил дипломат.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее Евдокимов заявил, что западные страны явно стремятся подорвать интеграционные процессы на пространстве Содружества независимых государств (СНГ).
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