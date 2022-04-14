Челябинск, 14 апреля, 2022, 09:48 — ИА Регнум. В Челябинске проводится проверка по факту гибели рабочего на одном из промышленных предприятий. Об этом сообщает областное управление СКР.

Sledcom.ru Следственный комитет

Трагедия произошла днём 13 апреля. По предварительным данным, мужчина упал в резервуар с графитовой смесью. Спасти его не удалось.

Устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Как сообщало ИА REGNUM, 13 апреля в Красноармейском районе Челябинской области при очистке канализации погибли двое рабочих.