Ставрополь, 14 апреля 2022, 09:48 — REGNUM В Ставропольском крае задержали местного жителя, готовившего теракт в регионе по указанию зарубежных эмиссаров ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ). У задержанного изъяты взрывчатые вещества и поражающие элементы для изготовления самодельного взрывного устройства. По данному факту возбуждено уголовное дело о покушении на теракт, сообщили в Центре общественных связей ФСБ России.
Задержанный сообщил на допросе, что познакомился с членом ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), который заставил его снять на видео здание железнодорожного вокзала, закупить компоненты для изготовления бомбы и, оставив её на вокзале, ждать дальнейших указаний. Сотрудники ФСБ задержали злоумышленника на вокзале, теракт был предотвращен. В настоящее время по делу ведется следствие.