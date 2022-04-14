* ИГИЛ — запрещённая в России организация

Ставрополь, , 09:48 — REGNUM В Ставропольском крае задержали местного жителя, готовившего теракт в регионе по указанию зарубежных эмиссаров ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ). У задержанного изъяты взрывчатые вещества и поражающие элементы для изготовления самодельного взрывного устройства. По данному факту возбуждено уголовное дело о покушении на теракт, сообщили в Центре общественных связей ФСБ России.

«Федеральной службой безопасности Российской Федерации в результате проведения комплекса оперативно-разыскных мероприятий на территории Ставропольского края вскрыта и пресечена деятельность местного жителя сторонника международной террористической организации «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), планировавшего по указанию зарубежных эмиссаров этой организации совершение террористического акта на одном из объектов транспортной инфраструктуры региона», — говорится в сообщении ФСБ.

Задержанный сообщил на допросе, что познакомился с членом ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), который заставил его снять на видео здание железнодорожного вокзала, закупить компоненты для изготовления бомбы и, оставив её на вокзале, ждать дальнейших указаний. Сотрудники ФСБ задержали злоумышленника на вокзале, теракт был предотвращен. В настоящее время по делу ведется следствие.