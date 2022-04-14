Иркутск, , 09:47 — REGNUM Собранные вторым отделом по расследованию особо важных дел СУ СК России по Иркутской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора в отношении бывшего первого зам. министра строительства, дорожного хозяйства Иркутской области. Она признана виновной в получении взятки в особо крупном размере.

Взятка Дарья Антонова © ИА REGNUM

В октябре 2016 г. должностное лицо, занимая должность начальника отдела выдачи разрешительной документации департамента реализации градостроительной политики комитета по градостроительной политике администрации г. Иркутска, получило взятку 2 млн рублей от представителя фирмы-застройщика за продление разрешения на строительство жилого дома при отсутствии на то правовых оснований.

Чиновница была задержана в июне 2020 г., изъяты деньги, дорогостоящие ювелирные изделия и часы.

Приговором суда она признана виновной, ей назначено наказание в виде девяти лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима.

Как сообщало ИА REGNUM, в июне 2020 года в получении взятки признался главный государственный инспектор труда Государственной инспекции труда Приангарья.

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