Киев, 14 апреля 2022, 14:02 — REGNUM Тела грузинских наёмников, погибших на Украине, завтра будут доставлены на родину, сообщает 13 апреля грузинский телеканал «Мтавари архи». Останки Давида Менабдишвили и Ники Шанавы вчера были перевезены из Львова в Польшу.
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Перед этим боевиков отпели во Владимирском соборе в Киеве. Менабдишвили и Шанава были убиты в бою под городом Изюм Харьковской области.
Грузинский наёмник Вано Надирадзе считает, что завтра трупы убитых доставят из Варшавы в Тбилиси.
Напомним, что с момента начала специальной военной операции на территории Украины было убито шесть боевиков из Грузии.