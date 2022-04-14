Киев, 14 апреля, 2022, 14:02 — ИА Регнум. Тела грузинских наёмников, погибших на Украине, завтра будут доставлены на родину, сообщает 13 апреля грузинский телеканал «Мтавари архи». Останки Давида Менабдишвили и Ники Шанавы вчера были перевезены из Львова в Польшу.

Цитата из кф Псы войны. Реж. Джон Ирвин. 1980. США — Великобритания Наёмники

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Перед этим боевиков отпели во Владимирском соборе в Киеве. Менабдишвили и Шанава были убиты в бою под городом Изюм Харьковской области.

Грузинский наёмник Вано Надирадзе считает, что завтра трупы убитых доставят из Варшавы в Тбилиси.

Напомним, что с момента начала специальной военной операции на территории Украины было убито шесть боевиков из Грузии.