Санкт-Петербург, , 10:01 — REGNUM Санкт-Петербург оказался на периферии циклонического вихря, приближающегося к региону с запада. Во второй половине дня 14 апреля он принесет в город на Неве небольшие дожди, сообщает ведущий специалист Центра «Фобос» Михаил Леус.

Дождь в Санкт-Петербурге Дарья Драй © ИА REGNUM

По его словам, температура воздуха в Петербурге в четверг составит +7…+9 градусов, по Ленинградской области +5…+10 градусов. Ветер юго-западный 3-8 м/с. Атмосферное давление будет падать и составит 764 мм рт. ст., что выше нормы.

«В пятницу преимущественно облачно, небольшие дожди и прохладно», — заметил Леус.

По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное УГМС», в пятницу, 15 апреля, ожидается облачная погода, днем с прояснениями. Ночью пройдет дождь, а днем мокрый снег. Ветер ночью восточный, северо-восточный, днем северо-восточный, северный умеренный. Температура воздуха ночью +1…+3 градуса, днем +4…+6 градусов. Атмосферное давление ночью будет слабо понижаться, днем повышаться.

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