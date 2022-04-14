Северобайкальский район, Бурятия, , 09:46 — REGNUM На севере Бурятии утром 14 апреля произошло землетрясение магнитудой 4,8. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС по республике.

Землетрясение Zeml.info

Эпицентр сейсмособытия располагался на территории Северобайкальского района, в 14 км к юго-востоку от посёлка Янчукан и в 40 км от Северомуйска.

По предварительным данным, местные жители ощутили лишь слабые толчки. Объекты жизнеобеспечения работают в штатном режиме.

По данным Байкальского филиала Единой геофизической службы РАН, спустя десять минут после первого землетрясение последовал афтершок. Жертв и разрушений нет.