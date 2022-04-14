Благовещенск, 14 апреля, 2022, 09:51 — ИА Регнум. В Благовещенске достроят набережную реки Амур и возведут вдоль неё противопаводковые сооружения. На эти цели Приамурье получит 1,6 млрд рублей, сообщил телеграм-канал правительства России.

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Эти работы намерены завершить в 2024 году. После того, как берег будет укреплён, вдоль реки можно будет построить жилой квартал «Серебряная миля», который существенно улучшит облик города. В 2022 году на строительство набережной Приамурье получит 768 млн рублей, уточнил в своём телеграм-канале губернатор региона Василий Орлов.

«Кроме того, в течение года Минстрой России направит более 4,2 миллиарда рублей на все региональные стройки. Несмотря на паводок и пандемию в прошлом году, мы выполнили все планы на 100%. В этом году предстоит также много работы», — написал глава региона.

Как сообщало ИА REGNUM, Амурская область получит деньги из федерального бюджета на благоустройство, строительство водозаборов и очистных сооружений. Дополнительно будут рассмотрены заявки региона на финансирование строительства домов по программе «Сейсмика» в Тынде и возведение дорог в одном из микрорайонов Благовещенска.