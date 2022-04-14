Сан-Франциско, США, 14 апреля 2022, 09:46 — REGNUM Американская студия Niantic, наиболее известная по мобильной игре Pokemon GO, работает над новым проектом. Об этом 14 апреля пишет издание Game Informer.
Новая игра называется Peridot, в ней геймерам предстоит ухаживать за волшебными существами при помощи своих смартфонов и технологии дополненной реальности. Проект позиционируется как современный «Тамагочи» с элементами Pokemon GO.
Отмечается также, что игроки смогут скрещивать своих существ с питомцами друзей для получения совершенно уникальных персонажей с особыми наборами характеристик. Точная дата релиза Peridot пока неизвестна.
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