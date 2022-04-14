Сан-Франциско, США, 14 апреля, 2022, 09:46 — ИА Регнум. Американская студия Niantic, наиболее известная по мобильной игре Pokemon GO, работает над новым проектом. Об этом 14 апреля пишет издание Game Informer.

Скриншот из трейлера игры Peridot

Новая игра называется Peridot, в ней геймерам предстоит ухаживать за волшебными существами при помощи своих смартфонов и технологии дополненной реальности. Проект позиционируется как современный «Тамагочи» с элементами Pokemon GO.

Отмечается также, что игроки смогут скрещивать своих существ с питомцами друзей для получения совершенно уникальных персонажей с особыми наборами характеристик. Точная дата релиза Peridot пока неизвестна.