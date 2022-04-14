История вопроса

Ялтинский международный экономический форум проводится в Крыму с 2015 года, за время своего проведения форум стал главной площадкой для демонстрации инвестиционных возможностей и инвестиционного потенциала Крыма после его воссоединения с Россией.

Ежегодно число участников и гостей растет, расширяется география форума. Так, если участниками первого ЯМЭФ в апреле 2015 года стали около 600 представителей 13 стран мира (в том числе - Италии, Словении, Турции, Гонконга, Японии, Чехии, Швейцарии, Греции, Казахстана, Израиля, Индии, Сербии), то уже в 2016-м число гостей форума выросло в два раза.

Последний, четвертый Ялтинский экономический форум, который проходил 17-21 апреля 2019 года, собрал более 4,5 тысячи человек из 100 стран. Результатом форума стало заключение соглашений на 215 млрд рублей.