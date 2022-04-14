Симферополь, 14 апреля, 2022, 09:45 — ИА Регнум. Принято решение изменить сроки проведения Ялтинского международного экономического форума (ЯМЭФ) в 2022 году. Об этом 14 апреля сообщил глава Крыма Сергей Аксёнов.

Kremlin.ru Глава Крыма Сергей Аксёнов

По его словам, Ялтинский международный экономический форум перенесён на четвёртый квартал 2022 года. Ранее мероприятие было запланировано на конец апреля.

В качестве причины переноса Аксёнов указал нестабильную международную ситуацию.

«О дате проведения мероприятия будет сообщено дополнительно», — написал глава Крыма в телеграм-канале.