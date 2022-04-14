Пекин, , 09:57 — REGNUM Взаимный объём торговли России и Китая может дойти до целевых $200 млрд раньше срока на фоне западных санкций и ускоренного роста торгово-экономического сотрудничества, об этом говорится в сообщении российского генерального консульства в Харбине.

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По данным китайской таможни, в первом квартале 2022 года товарооборот между Россией и Китаем увеличился на 28,7% в годовом выражении — до $38,17 млрд. Экспорт из Китая в Россию вырос на 25,9% — до $16,4 млрд, а из России в Китай — на 31%, до $21,7 млрд.

В дипмиссии отметили, что в первом квартале российско-китайская деловая активность традиционно снижена. Пик приходится как правило на вторую половину года.

«Целевой показатель двух стран – довести взаимный объём торговли до $200 млрд к 2024 году, в условиях западных санкций и ускоренного роста российско-китайского торгово-экономического сотрудничества это может случиться и раньше», — говорится в сообщении.

По итогам минувшего года товарооборот между Россией и КНР увеличился на 35,8% — до рекордных $146,9 млрд. Ранее лидеры двух стран договорились довести показатель до $200 млрд к 2024 году.

Как сообщало ИА REGNUM, председатель КНР Си Цзиньпин после переговоров с российским президентом Владимиром Путиным 4 февраля в Пекине заявил, что товарооборот следует нарастить до $250 млрд в год.

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