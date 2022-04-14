Конструкторское бюро морской техники отпразднует 110-летний юбилей (Санкт-Петербург)
Санкт-Петербург, 20 декабря, 2010, 13:08 — ИА Регнум. 22 декабря ОАО "Центральное конструкторское бюро морской техники "Рубин" Санкт-Петербурга исполнится 110 лет со дня основания. Как передает корреспондент ИА REGNUM, об этом сообщил сегодня, 20 декабря, генеральный директор ОАО "Центральное конструкторское бюро морской техники "Рубин"
Он рассказал, что завтра пройдет литургия и молебен, а основные праздничные мероприятия состоятся 22 декабря в бюро "Рубин. "В этот день пройдут награждения отличившихся сотрудников нашего предприятия, и мы отпразднуем наше 110-летие", - отметил Дьячков.
Он также рассказал, что сегодня ОАО "ЦКБ МТ "Рубин" помимо создания атомных подводных крейсеров с крылатыми ракетами и атомных подводных лодок с баллистическими ракетами реализует проект обустройства и освоения нефтяного месторождения "Приразломное" и газоконденсатного месторождения "Штокмановское", а также проекты "
Открытое акционерное общество "Центральное конструкторское бюро морской техники "Рубин" создано в Санкт-Петербурге в 1901 году. Оставаясь крупнейшим в России конструкторским бюро по проектированию подводных лодок различного назначения, в настоящее время ЦКБ МТ "Рубин" внедряет новейшие технологии в разработку различных наукоемких проектов гражданского назначения: освоение нефтяного и газового судостроения, развитие скоростного железнодорожного движения и др.