Санкт-Петербург, 20 декабря, 2010, 13:08 — ИА Регнум. 22 декабря ОАО "Центральное конструкторское бюро морской техники "Рубин" Санкт-Петербурга исполнится 110 лет со дня основания. Как передает корреспондент ИА REGNUM, об этом сообщил сегодня, 20 декабря, генеральный директор ОАО "Центральное конструкторское бюро морской техники "Рубин" Андрей Дьячков .

Он рассказал, что завтра пройдет литургия и молебен, а основные праздничные мероприятия состоятся 22 декабря в бюро "Рубин. "В этот день пройдут награждения отличившихся сотрудников нашего предприятия, и мы отпразднуем наше 110-летие", - отметил Дьячков.

Он также рассказал, что сегодня ОАО "ЦКБ МТ "Рубин" помимо создания атомных подводных крейсеров с крылатыми ракетами и атомных подводных лодок с баллистическими ракетами реализует проект обустройства и освоения нефтяного месторождения "Приразломное" и газоконденсатного месторождения "Штокмановское", а также проекты " Сахалин 1 " и " Сахалин 2 " по освоению нефтяных и газовых месторождений. Кроме того, Андрей Дьячков заявил, что "сегодня военно-морской флот России заказал бюро три лодки 636 проекта - дизельные многоцелевые лодки четвертого поколения, - которые будут предназначены для действий в Черном море".

Открытое акционерное общество "Центральное конструкторское бюро морской техники "Рубин" создано в Санкт-Петербурге в 1901 году. Оставаясь крупнейшим в России конструкторским бюро по проектированию подводных лодок различного назначения, в настоящее время ЦКБ МТ "Рубин" внедряет новейшие технологии в разработку различных наукоемких проектов гражданского назначения: освоение нефтяного и газового судостроения, развитие скоростного железнодорожного движения и др.