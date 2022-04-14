Азов, Ростовская область, , 09:44 — REGNUM В Ростовской области непогода вмешивается в учебный процесс в школе №15, расположенной в Азове. Кровля прохудилась настолько, что не выдерживает дождя.

Ученик Иван Шилов © ИА REGNUM

Отремонтировать крышу родители и руководство образовательного учреждения просят власти не первый год. Как пишет телеграм-канал Don Mash, на протяжении трёх лет во время дождя сотрудники школы вынуждены менять тазики и вёдра под текущим потолком в столовой и актовом зале.

По словам педагогов, руководство школы неоднократно обращалось по вопросу ремонта кровли в администрацию Азова, однако средств на эти цели власти до сих пор не выделяют.

ИА REGNUM отмечает, что школа №15 в Азове была открыта 1 сентября 1988 года.