Азов, Ростовская область, 14 апреля, 2022, 09:44 — ИА Регнум. В Ростовской области непогода вмешивается в учебный процесс в школе №15, расположенной в Азове. Кровля прохудилась настолько, что не выдерживает дождя.

Иван Шилов ИА REGNUM Ученик

Отремонтировать крышу родители и руководство образовательного учреждения просят власти не первый год. Как пишет телеграм-канал Don Mash, на протяжении трёх лет во время дождя сотрудники школы вынуждены менять тазики и вёдра под текущим потолком в столовой и актовом зале.

По словам педагогов, руководство школы неоднократно обращалось по вопросу ремонта кровли в администрацию Азова, однако средств на эти цели власти до сих пор не выделяют.

ИА REGNUM отмечает, что школа №15 в Азове была открыта 1 сентября 1988 года.