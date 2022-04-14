Париж, , 09:44 — REGNUM Согласно последнему опросу, проведенному институтом Elabe, уходящий президент Франции Эммануэль Макрон одержит победу во втором туре выборов, передает BFM TV.

Макрон — Ле Пен Иван Шилов © ИА REGNUM

Лидерство, которое в настоящее время имеет Эммануэль Макрон в опросах, объясняется несколькими факторами. Во-первых, его лучший результат в первом туре — на 4,7 балла больше, чем у его соперника Марин Ле Пен.

Кроме того, 35% избирателей Жан-Люка Меланшона заявили, что хотят проголосовать за Эммануэля Макрона во втором туре, а 27% — за Марин Ле Пен. Среди избирателей Валери Пекресс 42% хотят проголосовать за Эммануэля Макрона, а 29% — за Марин Ле Пен.

Как сообщало ИА REGNUM, согласно опросу CSA, опубликованному в этот четверг, 14 апреля, более семи из десяти жителей Франции (72%) заявили о своем желании пойти на выборы.

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