Москва, , 09:44 — REGNUM Заседание совета министров иностранных дел стран СНГ пройдёт 13 мая в Душанбе. Об этом 14 апреля заявил директор Первого департамента стран СНГ МИД России Михаил Евдокимов.

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«Ближайшая встреча запланирована в Душанбе, предварительно 13 мая. Осенняя – в Нур-Султане 13 октября», — цитирует Евдокимова РИА Новости.

Он напомнил, что заседания совета министров иностранных дел стран СНГ по традиции проводятся два раза в год.

Евдокимов отметил, повестка весеннего заседания будет насыщенной. Планируется обсуждение вопросов взаимодействия в рамках СНГ, а также актуальных международных и региональных тем, в том числе и ситуации на Украине.