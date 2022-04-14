Уфа, , 09:50 — REGNUM Первое международное совещание служб фитомониторинга и защиты растений стран СНГ по вопросам выявления и борьбы с саранчовыми вредителями началось в Уфе. Об этом 14 апреля сообщает пресс-служба республиканского правительства.

Саранча

«Мы рады принимать в Башкирии это важное мероприятие», — приводит пресс-служба слова заместителя премьер-министра правительства Башкирии — министр сельского хозяйства региона Ильшата Фазрахманова.

Он также отметил, что засушливый сезон 2021 года создал благоприятные условия для размножения в Башкирии саранчи, особенно в зоне Зауралья.

«Поэтому нам важно выработать совместную стратегию по борьбе с этими вредителями», — заявил чиновник.

Сообщается, что мероприятие будет проходить 14 и 15 апреля. В нем принимают участие представители служб фитомониторинга и защиты растений России, Армении, Белоруссии, Киргизии, Казахстана, Молдавии, Таджикистана, Туркмении, Узбекистана и исполнительного комитета СНГ.

«Для вредителей сельскохозяйственных культур не существует границ. Поэтому успешная борьба с ними невозможна без плотного международного сотрудничества», — приводит пресс-служба слова директора ФГБУ «Россельхозцентр» Александра Малько.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что летом 2021 года в одном из районов Башкирии наблюдалось нашествие саранчи.

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