Москва, 14 апреля, 2022, 09:43 — ИА Регнум. Начался приём заявок на конкурс «Московские мастера» в номинациях для представителей сферы гостеприимства. Об этом 14 апреля сообщила заместитель мэра столицы Наталья Сергунина.

Фотоконкурс «Планета Москва» Работа Анны Крыловой

К участию в городском конкурсе приглашают экскурсоводов, гидов-переводчиков, администраторов гостиниц и других специалистов. Подать заявку на участие можно до 16 мая.

«Туристические номинации конкурса предназначены как для профессионалов, так и начинающих специалистов, включая студентов. Для молодежи это возможность пообщаться с экспертами индустрии, поделиться своими идеями и получить приглашение на стажировку в ведущих компаниях. В июне жюри определит 12 победителей. Их ждут дипломы, памятные подарки от партнеров и денежные призы», — сказала Сергунина.