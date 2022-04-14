Москва, 14 апреля, 2022, 09:43 — ИА Регнум. Федеральное медико-биологическое агентство может начать производство российской вакцины от COVID-19 «Конвасэл» на территории Никарагуа. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ФМБА.

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«В ближайшей перспективе мы планируем начать трансфер технологии производства вакцины «Конвасэл» на площадку Латиноамериканского института биотехнологии Мечникова в Республике Никарагуа – это вторая производственная площадка Санкт-Петербургского института вакцин и сывороток, которая уже производит и поставляет в страны региона гриппозные вакцины», — рассказали в ФМБА.

В ведомстве рассказали об интересе к российскому препарату со стороны потенциальных стран-экспортёров, при этом отметив, что регистрация и поставки вакцины за границу будут возможны лишь после окончания третьей фазы клинических испытаний.