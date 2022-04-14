Сеул, 14 апреля, 2022, 09:42 — ИА Регнум. В Южной Корее зафиксировали рост налоговых поступлений. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей министерства стратегии и финансов страны.

Налоги

В феврале текущего года в государственную казну поступило 20,3 трлн вон (~$16,5 млрд), что на 1,4 трлн вон (~$1,1 млрд) больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Доход от подоходного налога вырос на 5,2 трлн вон (~$4,2 млрд), до 17,2 трлн вон (~$14 млрд), корпоративного налога — на 300 млрд вон (~$), до 1,2 трлн вон (~$980 млн).

В первые два месяца налоговый доход страны составил 70 трлн вон (~$57,1 млрд), что на 12,2 трлн вон (~$9,9 млрд) больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Общий объём поступлений в бюджет составил 106,1 трлн вон (~$86,6 млрд), а расходы — 121,2 трлн вон (~$990,3 млрд).